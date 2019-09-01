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  3. Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! İşte il il hava tahminleri

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! İşte il il hava tahminleri

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! İşte il il hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Yaz aylarının bitip eylül ayının gelmesiyle beraber, serin havaların ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.  İşte, İstanbul, İzmir, Ankara dahil Türkiye geneli hava durumu raporu.

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