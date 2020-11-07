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07 Kasım 2020 Cumartesi 23:43 | Son Güncelleme:

Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?

Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır"

Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre, Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...

KULLANMAKTA OLDUĞUMUZ MİLADİ TAKVİME GÖRE, TÜRKİYE'DE 2021 YILININ TAM ORTASINDAKİ GÜN HANGİSİ OLACAKTIR?

A: 30 Haziran 2021 

B: 1 Temmuz 2021

C: 2 Temmuz 2021

D: 3 Temmuz 2021

Doğru cevap: 2 Temmuz 2021

2 Temmuz 2021 yılın 183. günüdür. Bu tarihten itibaren yılın bitimine 182 gün kalır.

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