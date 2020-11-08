Buket Türkiye'yi ağlattı! Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Buket Ela Demirel Erol geceye damgasını vurdu

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan ve aslen Malatyalı olan Buket Ela Demirel Erol Türkiye’yi ağlattı. Yarışmada zaman zaman duygusal anlar yaşayan Buket’e stüdyoda bulunan işaret dili uzmanı yardımcı oldu.



Sosyal medyada da gündem olan Buket’in başarısı 7’den 70’e herkesin takdirini kazandı. 60 bin TL değerindeki soruya doğru cevap veren Buket 125 bin TL değerin 10. soruya yükseldi.

İki yaşında geçirdiği havale sonucu ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Buket, işaret dilini ve konuşma dilini kullanıyor. ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ve çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor.