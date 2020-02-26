Koronavirüs Türkiye'ye gelir mi? Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları;

Bu uçağın gelişi normalde İstanbul idi. Bu süreçte biz özellikle Çin'de enfeksiyonun kaynağı Vuhan'dı. İran'da ise Kumbe Meşet bölgesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Kumbe Meşet bölgesinden Türkiye'ye gelmemeleri konusunda yaklaşımımız oldu.

Son 14 günde orada yaşayan kişileri özel getirmek konusunda bir yaklaşım bu. İran'dan kimseyi almıyoruz bu süreçte. Vuhan'dan gelenlere 14 gün karantina uyguladık. Aynı şekilde Kumbe Meşetten gelenlere de aynı şekilde yaklaşmayı öngörüyoruz.

Riski minimalize etme için gözleme almaya karar verdik. Uçağı Ankara'ya çevirmemizin sebebi de oradaki hazır hastanelerimizin bulunması. Personellerimizin oradaki tecrübesi de eklenince uçağı oraya çevirmeyi öngördük.

"POZİTİF ÇIKAN BİR HASTAMIZ YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen Türk yolculara ilişkin, "Şu ana kadar çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı." dedi.

"ŞU ANA KADAR 33 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ"

Çin Vuhan merkezli yayılan bu salgının her geçen gün başka ülkelere de yayıldı. Şu ana kadar 33 ülkede görüldü. Her gün binlerce artış söz konusuydu. Artış söz konusu düştü. Şuan 7 bin enfekte vakamız var.

Kontrollü olmak zorundayız. Şu süreçte bütün çabamız enfeksiyonun kaynağı yurtdışında. Ülkemize gelişi ne kadar geciktirilirse tedbirleri o kadar arttırmış oluruz.

Ülkeye girişini önlemek için her şeyi yapıyoruz. Yok ülkeye girince kıyamet kopacakmış. Yok böyle birşey.

Önlemler için sağlık ekibimizin yetiştirildiği yerler oluşturuldu.

"DSÖ'DEN ÖNCE ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Dünya Sağlık Örgütü daha acil durum ilan etmeden biz 2 hafta önce önlem aldık. Biz bilim kurulunu kullanırken birçok üniversitemizden, ülkemizde bu konuda kaç uzman varsa hepsini topladık.

Dünyada bu anlamda yayınlanmamış olan, hastaya nasıl yaklaşılmasını özetleyen bir rehber yayınladık. Biz bunu tüm çalışanlarımıza dağıttık.

Sadece termal dereceyle mi ölçüyorsunuz diyorlar. Ama şunu unutmayın. Biz DSÖ'nün yayınlamadığı şeyleri biz daha öncesinden yaptık.

"GÖZLEM SÜRECİMİZ HASTANE İLE SINIRLI DEĞİL"

Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözlem altına alıyoruz. Dün yine 12 vakamız oldu. Başka ülkelerden gelenler ve son 14 gün içinde İran'da bulunan kişileri tespit ettik. Bunların hepsini 14 gün gözlem altına alıyoruz. Biz bu gözlemi sadece hastanede yapmıyoruz. Evde, otelde her yerde takibini sağlıyoruz.

"ÜLKEMİZE GİRİŞ ÇIKIŞLARDA TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

İran'la giriş-çıkışı pazar günü kapattık. Hava yoluyla gelenleri Kumbe Meşet teması varsa gözleme aldık. Yasak konmadığı halde ülkeye almadığımız kişiler var.

Irak'a, İsrail'e ve benzer ülkelere yayıldığını görüyoruz. Bölgemizde her geçen gün risk artıyor. Tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Ülkemizde vaka görülürse de izolasyonumuzu yapmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Birçok kapımızı kapattık. Yine de Türk vatandaşlarımızdan gelenler oluyor. Kumbe Meşet teması olup olmadığını araştırıyoruz.

Dün gece itibariyle tamamıyla yasak kondu.

Doğu da belirlediğimiz hastanelerde karantina alanları oluşturduk. Şu süreçte riskli olanları mümkün mertebede sınırda tutmak, mümkün mertebe içeri almamayı planlıyoruz. Türk vatandaşı da olsa şu anda (İran'dan gelen) iç bölgelere almıyoruz. Sınırda gözlem altında tutuyoruz.

"BİZ BU VİRÜSÜN ÜLKEYE GİRİŞİNİ ÖNLEME ÇABASINDAYIZ"

Koronavirüs bir virüs ailesi. Şu anda kadar bildiğimiz 6 grubu var. Diğer 4 grubu bildiğimiz gribi oluşturuyor. Ancak karşılaştığımız virüs mutasyon geçirdiği için büyük risk.

Biz ülkeye bu virüsün girişini önlemek için bütün tedbirleri almak konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Uçakta Kumbe Meşet'ten gelen bir hastayı Vuhan'dan gelen bir hasta gibi görüyoruz. Biz bu konuda hassasiyet gösterip 14 gün yolcuyu karantinaya alıyoruz.

Risk teşkil eden mürettebatımızı bile ülkeye almadık. 14 gün boyunca oradaki otellerinde gözlem altında kalmaları için herşeyi yaptık.

Biz bu virüsün ülkeye girişini önleme çabasındayız

"HİÇBİR YOLCUDA KORONAVİRÜS YOK"

Bugün itibarıyla hiçbir yolcumuzun pozitif olmadığını, yani şu an itibarıyla hiç bir hastamızın koronavirüs taşımadığını söyleyebiliriz. Yine de klinik takipleri yapılacak. Ve her biri ayrı oda da tek kullanımlık malzemeler kullanılarak bütün tedbirleri alıyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ BİLİM KURULULARININ ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALMALI"

Hedefimiz ülkeye sokmamak olduğu kadar ülkeye girişini geciktiriyor olmak. Burada önemli olan gereken tedbirleri mutlak almamız bizim için öncelik. Bilim kurulunun önereceği tedbirlerin hepsini alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Ellerin temiz tutulması, mendillerin tek sefer kullanılması, mümkün mertebede 1 metreden yakın olmaması, grip olan kişiler maske kullanmalı, kalabalık ortamlara da mümkün mertebe girilmemesi son derece önemli.

Tanıtıcı kamu spotları yaptık, broşürler yayınladık. Milli eğitim bakanlığı olmak üzere gereken yayımları yaptık.

"RİSK KAPIYA DAYANDI, HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Bize gelecek diye birşey söylemiyorum. Ama bize de gelme durumu olabilir. İlişkimiz iyi olan İran'da gördük. O yüzden biz gereken tedbirlerimizi alıyoruz. Biz bu anlamda ülkeye girişini engellemek için hazırlıklarımızı yaptık.

Havaalanlarında İranlıysa zaten anlıyoruz. Türk vatandaşıysa 14 gün gözlem, Kumbe Meşet teması varsa 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama başka ülke üzerinden Çin'den gelenler olabiliyor. Başka ülkelerden Türkiye'ye giren 8 kişiyi Başkonsoloslukla konışarak gözlem altına aldık.

TÜRKİYE KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİNİ ALDI

Geçen yılın aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüse yönelik tedbirleri alan Türkiye, bu alanda vaka görülmesi halinde gerekli eylem planını da hazırladı.

Kısa süre içinde Japonya, Tayland, Güney Kore, ABD, Singapur, Vietnam, Almanya, Fransa, İtalya, İran ve Tayvan da dahil 30'dan fazla ülkede görülmeye başlayan ve önceleri "gizemli hastalık" olarak belirtilen, zatürreye benzetilen yeni bir koronavirüsün, Pekin kaynaklarınca 20 Ocak'ta insandan insana bulaştığı doğrulandı.

Virüsün ortaya çıktığı Vuhan karantina altına alındı ancak virüsün yayılması önlenemedi. Üst solunum yolu hastalığı olan ve zatürre belirtilerine yol açan virüs, ağır tablolara ve ölümlere yol açtı.

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalık, dünyada küresel bir tehdit oluşturması nedeniyle endişeye neden oldu. 23 Ocak'ta Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili, 30 Ocak'ta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

Dünyadaki gelişmeler üzerine hastalık henüz tanımlanmadan "Küresel Grip Salgını" kapsamında "olası salgın" hazırlıkları yapıldı.

TÜRKİYE, TEDBİR ALMADA İLK HAREKETE GEÇEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU

Türkiye, yeni tip koronavirüsün Çin'in ardından çeşitli ülkelerde görülmesiyle birlikte geçmiş tecrübeler ve güçlü sağlık teşkilatı sayesinde ilk harekete geçen ülkelerden biri oldu.

Virüsün ortaya çıkmasıyla 21 Ocak'ta Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan "gizemli hastalık" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerini önlem almaları konusunda uyardı.

Şüpheli bir yolcu gördüklerinde hemen kendilerinin bilgilendirilmesini isteyen yetkililer, bu konuda yapılacak işlemleri şirket görevlilerine anlattı.

Virüsün ortaya çıkmasıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde tecrübeli akademisyenlerin yer aldığı ve koronovirün ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı 22 Ocak'ta yapıldı.

DSÖ ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda adımlar atıldı ve gelişmelere ilişkin düzenli basın toplantıları yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlandı.

DSÖ'nün tavsiyelerinden önce harekete geçen Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek alınan tedbirlerin kapsamını genişletti.

Bu çerçevede virüsün Türkiye'ye girişini önlemek için 13 Ocak'ta ilk ölüm vakasının bildirilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından "2019-nCoV Hastalığı Rehberi" hazırlanarak 14 Ocak'ta yayımlandı.

22 Ocak'ta Çinli bir havayolu firması tarafından yapılan Vuhan-İstanbul uçuşları durduruldu.

ÇİN'İN VUHAN KENTİNDEKİ TÜRK VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 31 Ocak 2020'de yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Bu kapsamda, 1 Şubat'ta Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Çin'in Vuhan kentine giden askeri uçak 42 kişiyi alarak saat 21.00 sularında Etimesgut Havaalanı'na indi.

Uçakta bulunan 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan 61 kişi, alandaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edildi ve 14 gün süreyle hastanede takip edildi.

Sevk işleminin tamamlanmasının ardından hem uçak hem de ambulanslar arındırma işleminden geçirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Zekai Tahir Burak Hastanesinde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının "negatif" çıktığını bildirdi.

Bunun yanı sıra sadece hava limanlarında değil, deniz ve kara giriş kapılarında da gerekli tedbirler alındı.

ÇİN'DEN GELEN TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Bilim Kurulu'nun önerisiyle 5 Şubat'tan itibaren Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu.

Aktif olan 19 uluslararası hava limanında yurt dışından gelen bütün yolculara 6 Şubat'tan itibaren termal kamera kontrolü başlatıldı.

Uçuşlar sırasında bilgilendirme anonsu yapıldı, hastalık hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı ve yolcu iletişim bilgi kartı alındı.

TÜRKİYE-İRAN HUDUT KAPILARI KAPATILDI

Virüsün İran'da da görülmesi üzerine sınırda da gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda, 23 Şubat'ta Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı.

İran'daki yeni tip koronavirüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 ile "hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge gönderildi.

Genelgeye göre, İran ile Türkiye arasındaki kara hudut kapıları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı, İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye girişler ise saat 20.00'de sona erdi.

Başka ülkeler üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye gelen İran vatandaşları sağlık birimlerine yönlendirildi. Türkiye'deki uluslararası havalimanlarına gelen vatandaşlar ve yabancı uyruklu yolcuların son 15 günde Çin ve İran'a seyahat gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri kontrol edildi.

Türkiye'den İran'a gitmek isteyen İran vatandaşlarına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmadı.

Öte yandan İran'daki Türk vatandaşları 25 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Uçakta bulunanlar, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altına alındı. Burada, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak yolcular ve mürettebattakilerin detaylı sağlık kontrolleri ve tahlilleri yapılmaya başlandı.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRMELER YAPILDI

Bunun yanı sıra tedbirler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Kredi Yurtlar Kurumuna Çin'den gelmesi muhtemel öğrencilere yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, üzerinden turizm bölgeleri ve tur operatörlerine yönelik alınması gereken önlemler aktarıldı.

Ayrıca, halka yönelik kolay anlaşılabilir sunumlar hazırlandı, bu amaçla sosyal medya etkin olarak kullanıldı.

VAKA GÖRÜLMESİ HALİNDE GEREKLİ EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Türkiye'de vaka görülmesi halinde gerekli eylem planı da tamamlandı.

Bu kapsamda tüm sağlık teşkilatı bu konuda bilgilendirildi ve hazır duruma getirildi. Hastanelerde gerekli tedbirler alındı, referans hastaneleri belirlendi.

Bu hastanelerde izolasyon odaları oluşturuldu. Olası salgın durumuna karşı sahra hastaneleri kullanılabilecek duruma getirilerek hazırlandı.

Tedaviye yönelik antiviral ilaç stoku yeterli hale getirildi. Vatandaşların hastalıktan korunmak için kullandığı maske ve sağlık personeli için tıbbi donanım ve kıyafetleri tedarik stoklandı.

Kovid-19 için yerli tanı kiti geliştirilerek, 90-120 dakika arasında sonuç alınabilmesi sağlandı. Ayrıca yerli tanı kitinin ticarileştirilerek ihraç edileceği belirtildi.

Öte yandan Türkiye, tahliye için Çin'e giden uçakla tıbbi malzeme göndererek Çin'e yardım yapan ilk ülkelerden oldu.

Geçtiğimiz günlerde de bu ülkeye ikinci yardım paketi yollandı.