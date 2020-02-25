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  3. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki bir otel karantinaya alındı

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki bir otel karantinaya alındı

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki bir otel karantinaya alındı

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki bir otelde İtalya'dan gelen bir doktorda koronavirüs tespit edildi. Bin turist olduğu açıklanan otel karantinaya alındı.

Japonya'daki gemi karantinasının sona ermesinin ardından bir diğer karantina haberi İspanya'dan geldi.

İTALYAN DOKTORDA TESPİT EDİLDİ

Kanarya Adaları'ndaki bir otelde konaklayan İtalyan bir doktorda koronavirüs tespit edildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bin kişinin konakladığı otelin karantinaya alındığını duyurdu.

VAKA SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Son vaka ile birlikte İspanya'daki koronavirüs vakası sayısı 3'e yükseldi.


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