İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki bir otel karantinaya alındı
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki bir otelde İtalya'dan gelen bir doktorda koronavirüs tespit edildi. Bin turist olduğu açıklanan otel karantinaya alındı.
Japonya'daki gemi karantinasının sona ermesinin ardından bir diğer karantina haberi İspanya'dan geldi.
İTALYAN DOKTORDA TESPİT EDİLDİ
Kanarya Adaları'ndaki bir otelde konaklayan İtalyan bir doktorda koronavirüs tespit edildi.
KARANTİNAYA ALINDI
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bin kişinin konakladığı otelin karantinaya alındığını duyurdu.
VAKA SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Son vaka ile birlikte İspanya'daki koronavirüs vakası sayısı 3'e yükseldi.