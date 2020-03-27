Koronavirüs bilgilendirme sitesi açıldı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koronavirüs bilgilendirme sitesi açtığını duyurdu. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar "Koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi oalrak ilan edilen koronavirüs salgını sonrası tedbirler arttırılmaya devam ediyor. Hizmete açılan koronavirüs bilgilendirme sitesi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

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KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koronavirüs bilgilendirme sitesi açtı. Türkiye'de koronavirüs hakkında yaşanan son gelişmeler paylaşılıyor. Ölüm oranları ve iyileşen hasta sayıları yer alıyor. Sadece Türkiye değil tüm dünyada yaşanan gelişmelerde aktarılıyor.