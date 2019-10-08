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  3. Komandolarımızdan nefes kesen savaş provası!.. Gerçeğini aratmıyor!

Komandolarımızdan nefes kesen savaş provası!.. Gerçeğini aratmıyor!

Komandolarımızdan nefes kesen savaş provası!.. Gerçeğini aratmıyor!

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, mavi bereli komandolar zorlu arazi ve iklim şartlarına alışmak için çetin bir eğitimden geçiyor.

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, mavi bereli komandolar zorlu arazi ve iklim şartlarına alışmak çok çetin bir eğitim görüyor. Komandoların yerli silah ve mühimmat ile yaptığı operasyonel faaliyetler ise göz doldurdu. Mehmetçik nefes kesen savaş provasında 6 kategoride 127 parkurda psikolojik ve fiziki dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Komandolar, meskun mahallerde en iyi şekilde muharebe ederek, düşmanlarını en kısa sürede etkisiz hale getirebilmek için öğretmenleri gözetim ve kontrolünde de eğitim alıyor. Bu eğitimlerde, ani baskın yapan ekipler önce mahaldeki belirtilen alanları adeta sise boğuyor. Ardından kontrollü şekilde ilerleyen komandolar, evlere girerek terörist kılığındaki düşmanları etkisiz hale getiriyor.

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