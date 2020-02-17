İttifakta İmamoğlu-HDP çatlağı! İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki görevlerinden istifa etti

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yazılı bir açıklama yaparak partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Ok, istifasına gerekçe olarak CHP-HDP yakınlığını ve İYİ Parti'nin "en yetkili isminin" de bu ittifaka desteğini sürdürmesini gösterdi.

İHA'nın aktardığına göre, İYİ Parti'nin başkanlık divanında "sözde sivil toplum örgütü adındaki emperyalist Soros Vakıfları'nda görev yapanların en hassas görevlere getirildiğini ve Genel Başkan Meral Akşener'in de bu durumda bir sakında görmediğini" söyleyen İsmail Ok, istifa açıklamasında şunları kaydetti:

"Yine ilk fırsatta Genel Başkanımız ile bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim. Yine bu görüşmede artık milletvekili adayı da olmayacağımı ve yapılacak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da kararlı ve net bir şekilde ifade ettim."

İYİ Parti'nin yetkili kurullarının CHP ile seçim iş birliği kararı aldığını ve 31 Mart'tan 23 Haziran'a kadarki süreçte Ekrem İmamoğlu'da destek için İstanbul'a gittiğini hatırlatan İsmail Ok şunları ifade etti:

"Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri PKK sevicisi Demirtaş’ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP’nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir. Partimiz Yönetiminin milletvekilleri ile yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve bunun tarafımdan kabul edilemeyeceğini ifade ettikten sonra “Parti Yönetimin görüşünü sordum.” En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceğini anlaşılmış oldu."

İYİ Parti'deki bütün görevlerinden istifa ettiğini duyuran İsmail Ok, ne Ahmet Davutoğlu'nun ne de Ali Babacan'ın partisinde yer alacağını, her iki parti ile de ilişkisinin söz konusu olmadığını belirtti.