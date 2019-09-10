İTÜ'lü Halit Ayar vahşetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar (23), geçtiğimiz Cumartesi akşamı Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Tünel tramvay durağında kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz yanıt vermesi sonucu vahşice bıçaklanarak öldürülmüştü. Ayar’ı katleden Emrah Yaşar ile Erhan Kurdal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheliler, emniyette ifade verdikleri için savcılıkta ifadeleri alınmadan dosya üzerinden ‘Yağmaya teşebbüs’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'HANÇER VARDI' DEDİ, PİŞKİN PİŞKİN SERBEST KALMAK İSTEDİ!

Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan ve burada savunma yapan Emrah Yaşar, “Şu an Kırıkkale Cezaevinde mahkumum. Olay zamanında parkta uyuşturucu içiyorduk. Erhan çocukluk arkadaşımdır. Onunla beraber takılıyordum. Evde bana hançer, bıçak gösterdi. Onları evime götürüp, asacaktım. Taksime çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Onlar yanlış anlayıp, bana vurmaya başladılar. Aklıma hançer geldi. Onları korkutmak için çıkarıp salladım. İçkiliydim. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

MEVZUNUN NİYE ÇIKTIĞINI BİLMİYORUM

Savunmasını yapan Erhan Kurdal ise “Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım. Bende silah yoktu. Arkadaşımda bıçak vardı. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Daha sonra memur arkadaşlardan öğrendim bıçaklandığını. Alkollüydük. Mevzu neden çıktı onu dahi bilmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Arkadaşım kaçınca karşı taraf kalabalık olduğu için tek kalmamak için ben de kaçtım” şeklinde konuştu.

Ayar’ı öldürdükleri iddiasıyla nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler ‘Yağmaya teşebbüs’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

BEN BUNU SAVUNMAM!



23 yaşında bir genci katleden suç makinesi Emrah Yaşar’ın savunması için CMK’dan atanan avukatın ‘Ben bunu savunmam’ diyerek reddettiği ve barodan başka bir avukatın atandığı öğrenilirken, Emrah Yaşar’ın 2015 yılında ‘gasp’ suçundan cezaevine girdiği ve kapalı cezaevindeki süresini tamamladıktan sonra açık cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Çok sayıda suçtan kaydı olan Emrah Yaşar’ın olay olmadan önce 1 haftalık ev iznine çıktığı ve bugün cezaevine teslim olması gerektiği öğrenildi.

AİLEDEN KAHREDEN SÖZLER

İstiklal Caddesi'nde öldürülen 23 yaşındaki İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar'ın ailesi konuştu.

Acılı anne Hanife Ayar, "Bu caniler bulundular. Ama cezasını nasıl verecekler bilmiyorum. Müebbet mi yiyecek idam mı edilecek. İdam da bunlar için ödül. Bilmiyorum belki her gün bıçaklansın bu insanlar o acıyı onlar da yaşasınlar . Ölmesin sürünsünler. İşkence etmek belki günah ama onlar bizim canımıza kıyıyorlar" diye konuştu.

"UÇARI KAÇARI ÇOCUKLAR DEĞİL"

Olay gününü anlatan anne Ayar, "O akşam aradı beni saat 11.30'da. "Ben Tolgalar'da kalacağım" dedi. İzin verdim. Uçarı kaçarı çocuklar değil. Alkol alıyorlar mı almıyorlar mı bilmiyorum. Hiç bu alışkanlıklarını görmedim. İçtiği bir meyve suyudur ya da koladır. İçtiyse de içmiştir. Bir sataştıklarını, sarhoş hallerini görmedim. Sabah hastane polisi 06.00'da aradır. Babasının telefonunu aramışlar. Kızım açtı. 'Baba bir şey olmuş' dedi. Eşime eski polis memuru. 'Bir şey mi var söyleyin' dedi. Polisler 'bıçaklı yaralama var hastaneye gelmeniz gerekiyor, durumu kritik demişler'. Kalktık gittik dualarla" dedi.

"ÜLKENİN SESİ OLMAK İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ"

Kardeşi Melike Ayar da " Ülkenin sesi olmak için bir şeyler yapmak istiyoruz. Abimin sesini duyurmak istiyorum. O sokaklar yankılansın istiyorum. Bir daha olmasın istiyorum. Ben şu an üniversite öğrencilerinin arkamda olduğunu biliyorum. Destek versinler. Önce onun adını yaşatmak istiyorum. Biz canımızın korunmasını istiyoruz. Biz neden sokağa on defa düşünerek çıkıyoruz" ifadelerinde bulundu. Halit Ayar'ın teyzesi Ayten Yüksel ise katilin hafta sonucu cezaevinden izinli çıkmasına tepkisini dile getirerek, "Melek oldu. Kendimizi öyle teselli ediyoruz. Keşke o adamı bizim elimize verseler" dedi.

"DEVLETİMİZİN BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Baba Mehmet Ayar da “Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın. Daha güzel kanun çıkarsınlar. Devletimizin bunların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Güzel kanunlar çıkarsınlar ki herkes huzur içinde yaşasın. Biz yandık başkaları yanmasın. Emirgan karakolunda 7.5 yıl çalıştım. Bu olaylara aşinayız. Biliyoruz. Metanetimi korumaya çalışıyorum. Soğukkanlılığımı bozmadım. Bozmak da istemiyorum. Yapacak bir şeyimiz de yok. Kolay değil çok zor. Bir yerde bir eksiklik var ama nerede var bilmiyorum. Halit ilk erkek evladımız. Babamın ismini koydum. Maalesef ömrü kısaymış. Halit çok başarılı bir çocuktu. Madalyaları var. Hocalarında aldığı ödülleri var. En son üniversitesinde yüksek onur listesine alındı. Bunu dahi söylemedi bize. Çok mütevazıydı. Allah bizden çok sevdi diyoruz. Başka bir şey diyemiyoruz maalesef" diye konuştu.

KATİL ZANLISININ ANNESİ KONUŞTU!

23 yaşındaki genci acımasızca katleden canilerden Emra Yaşar’ın annesi Aynur Yaşar, “Hem ölen çocuğa, hem de benim çocuğuma üzüldüm. Allah o aileye yardım etsin. Sabırlar versin. Tabii ki, üzülüyoruz. Oğlum Pazartesi cezaevine teslim olacaktı. Gece eve geldi ama benim haberim yoktu. Üzerinde kan lekesi görmedim. Bugün televizyonda gördüm, görüntüler etrafında dönüyordu, kendinde değildi. Arkadaşları kandırdılar, bir şey içirdiler" dedi. Yaşar, "O çocuğun ailesine de Allah sabırlar versin. Gece çıkmadı evden, sabah kalktığında rengi sapsarıydı. 'Ne oldu' diye sordum 'gideceğim diye üzülüyorum' dedi. Bana söylemedi. Polisler geldi ama çocuk burada değildi. Yakınlarda kardeşi oturuyor onun evine gitti. Sonra ben de yanına gittim. Ne olduğunu sordum 'Anne ben de bilmiyorum, ne oldu. Pişmandı, beni gördü balkondan atlayacaktı" diye konuştu.

Aynur Yaşar, "Baktım balkondan atlayacaktı, ben tuttum. Biz polis geldiği gün öğrendik. Önce 'Volkan' dediler diğer oğlum zannettim. Sonra Emra olduğunu söylediler. Cinayet olduğunu önce söylemediler. Yaralı olduğunu söylediler. Erhan var Yedikule'de o kandırdı o, oğlumu" şeklinde konuştu.