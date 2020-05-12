Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0673
  • 7,644
  • 385.868
  • 97792.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken taburcu oldu

İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken taburcu oldu

İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken taburcu oldu

Son dakika haberine göre, İsveç'ten ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.

İsveç'in Malmö kentinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavileri uygulanan Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edildi. Uygulanan tedavi sonrası virüsü yenen Gülüşken'e ayrıca karaciğer ile diyabet tedavisi de uygulandı. Serviste yapılan tedavisinin ardından değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi.

Koronavirüs ilacı deyip içmişti... Bir ülke daha sipariş etti!

Avrupa'da mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu

Avrupa'da mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı

Daha iyi fotoğraflar çekmek için ufak tüyolar