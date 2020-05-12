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  3. Koronavirüs ilacı deyip içmişti... Bir ülke daha sipariş etti!

Koronavirüs ilacı deyip içmişti... Bir ülke daha sipariş etti!

Koronavirüs ilacı deyip içmişti... Bir ülke daha sipariş etti!

Nijerya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiğini öne sürdüğü bitkisel ilacı sipariş etti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiğini ileri sürdüğü bitkisel ilacı sipariş etti.

Kovid-19 Başkanlık Görev Gücü Başkanı Boss Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Madagaskar'da üretilen ilacı ithal ederek deneyeceklerini söyledi.

Mustafa, "Madagaskar, birçok ülkeye ilaç gönderdi ve biz de bu ilacı test ederek deneyeceğiz." dedi.

Nijerya'da Kovid-19 salgınının durdurulması için gerekli adımları attıklarını belirten Mustafa, "Salgının durdurulması için farklı tedaviler söz konusu ve bunları deneyeceğiz." şeklinde konuştu.

Nijerya'dan başka Senegal, Tanzanya, Nijer ve Ekvator Ginesi, Madagaskar'dan ilaç ithal eden ülkeler arasında yer aldı.


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