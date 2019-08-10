İstanbul Ankara İzmir bayram namazı saati kaç? Diyanet İşleri 2019 bayram namazı vakitleri

İstanbul Ankara İzmir bayram namazı saati kaç? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı. Bayram namazına çok az bir süre kala aranan konular arasında en başta İstanbul Ankara İzmir bayram namazı vakti yer alıyor. Bilindiği üzere 11 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramı’nın birinci gününü kutlayacağız. Bayram namazı cemaatle kılınması gereken bir namazdır ve vaciptir. Bayram sabahı güneş doğduktan sonra Kerahat vakti geçince kılınır. Sabahın erken saatinde kalkan müminler abdest alır ve caminin yolunu tutar. Bayram namazı insanları birleştirici özelliğe sahiptir. Namaz bittikten birbirinin bayramını kutlayan müminler hem dini vecibeyi yerine getirmiş olurlar hem de insani yönlerini güçlendirmiş olurlar. İşte Diyanet İşleri İstanbul Ankara İzmir bayram namazı saati

İSTANBUL ANKARA İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşler Başkanlığı internet sitesinden yayınlanan bilgiye göre: İstanbul’da bayram namazı saat 06:47’de, Ankara’da bayram namazı saat: 06:33’de, İzmir’de bayram namazı saat: 06:58’de kılınacak.

DİYANET İŞLERİ İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana bayram namazı saati: 06.27

Adıyaman bayram namazı saati: 06.14

Afyon bayram namazı saati: 06.44

Ağrı bayram namazı saati: 05.53

Aksaray bayram namazı saati: 06.31

Amasya bayram namazı saati: 06.20

Ankara bayram namazı saati: 06.33

Antalya bayram namazı saati: 06.46,

Ardahan bayram namazı saati: 05.52,

Artvin bayram namazı saati: 05.55,

Aydın bayram namazı saati: 06.56,

Balıkesir bayram namazı saati: 06.53,

Bartın bayram namazı saati: 06.33,

Batman bayram namazı saati: 06.03,

Bayburt bayram namazı saati: 06.03,

Bilecik bayram namazı saati: 06.44,

Bingöl bayram namazı saati: 06.04,

Bitlis bayram namazı saati: 05.58,

Bolu bayram namazı saati: 06.37,

Burdur bayram namazı saati: 06.47,

Bursa bayram namazı saati: 06.48,

Çanakkale bayram namazı saati: 06.59,

Çankırı bayram namazı saati: 06.29,

Çorum bayram namazı saati: 06.24,

Denizli bayram namazı saati: 06.51,

Diyarbakır bayram namazı saati: 06.06,

Düzce bayram namazı saati: 06.38,

Edirne bayram namazı saati: 06.56,

Elazığ bayram namazı saati: 06.09,

Erzincan bayram namazı saati: 06.07,

Erzurum bayram namazı saati: 05.59,

Eskişehir bayram namazı saati: 06.43,

Gaziantep bayram namazı saati: 06.19,

Giresun bayram namazı saati: 06.09,

Gümüşhane bayram namazı saati: 06.06,

Hakkari bayram namazı saati: 05.53,

Hatay bayram namazı saati: 06.25,

Iğdır bayram namazı saati: 05.48,

Isparta bayram namazı saati: 06.45,

İstanbul bayram namazı saati: 06.47,

İzmir bayram namazı saati: 06.58,

Kahramanmaraş bayram namazı saati: 06.20,

Karabük bayram namazı saati: 06.32,

Karaman bayram namazı saati: 06.36,

Kars bayram namazı saati: 05.51,

Kastamonu bayram namazı saati: 06.27,

Kayseri bayram namazı saati: 06.24,

Kırıkkale bayram namazı saati: 06.31,

Kırklareli bayram namazı saati: 06.53,

Kırşehir bayram namazı saati: 06.29,

Kilis bayram namazı saati: 06.21,

Kocaeli bayram namazı saati: 06.43

Konya bayram namazı saati: 06.37,

Kütahya bayram namazı saati: 06.45,

Malatya bayram namazı saati: 06.13,

Manisa bayram namazı saati: 06.57,

Mardin bayram namazı saati: 06.05

Mersin bayram namazı saati: 06.30

Muğla bayram namazı saati: 06.55

Muş bayram namazı saati: 06.00

Nevşehir bayram namazı saati: 06.28

Niğde bayram namazı saati: 06.29

Ordu bayram namazı saati: 06.11

Osmaniye bayram namazı saati: 06.24

Rize bayram namazı saati: 06.01

Sakarya bayram namazı saati: 06.41

Samsun bayram namazı saati: 06.17

Siirt bayram namazı saati: 06.00

Sinop bayram namazı saati: 06.21

Sivas bayram namazı saati: 06.17

Şanlıurfa bayram namazı saati: 06.13

Şırnak bayram namazı saati: 05.58

Tekirdağ bayram namazı saati: 06.53

Tokat bayram namazı saati: 06.18

Trabzon bayram namazı saati: 06.04

Tunceli bayram namazı saati: 06.07

Uşak bayram namazı saati: 06.49

Van bayram namazı saati: 05.53

Yalova bayram namazı saati: 06.46

Yozgat bayram namazı saati: 06.25

Zonguldak bayram namazı saati: 06.35

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.

BAYRAMDA YAPILACAK İBADETLER

Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler;

İhlas Suresi hatmi yapmak: Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak fazileti atlayacaktır.

Kurban kesmek: Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.

Namaz kılmak: Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.

Teşrik Tekbiri getirmek: Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

Tövbe ve İstiğfar etmek: Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.

Fakir-fukaraya yardım etmek: Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.

Müslümanlar arası bağları güçlendirmek: Eş,dost, akraba ziyaretleri ile Mü'minler arası bağların güçlenmesi bayramların manevi yönünü canlandıracaktır.