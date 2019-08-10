Bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet bayram namazı kılınışı

Bayram namazına saatler kala Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? soruları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Senede 2 kez Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci günü kılındığı için kaç rekat olduğunu ve nasıl kılındığı unutan müminler tekrar hatırlamak ya da öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere bayram namazı erkekler tarafından cemaatle kılınan ve kılınması vacip olan bir namazdır. Güneşin doğuşundan sonra Kerahat vaktinde kılınır. Bayramın coşkusu ve bereketi bayram namazı kılındıktan sonra başlar. Bayram namazına ilk defa gidecek müminler de Bayram namazı kaç rekat kılınıyor? sorusunun yanıtını arıyor. İşte Diyanet bayram namazı kılınışı

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Bayram namazı cemaatle birlikte camide kılınır. Sabahın erken saatlerinde abdest alıp camiye doluşan Müslümanlar bayram namazının kılınması için Kerahat vaktini beklerler. Daha sonra ise:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır.

BAYRAM NAMAZI NEDEN KILINIR?

Bayram namazı, bayramın başladığı zamanın göstergesidir. Bayramlar barışma, affetme ve birlik-beraberlik zamanıdır. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanır ve bayram namazı kılar. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.

BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Bayram namazı senede iki kere kılınır; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bayram, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı bir gün olduğu için bayram namazı da cemaatle camide kılınır. Dargınlıkların ortadan kaldığı sevinç günleri sayılan bu günlerde bayram namazını camide kılmak kardeşlik duygularını artırması yönünden önemlidir. Ramazan ve Kurban Bayramı namazları da vacip namazlardan olup cemaatle kılınır.