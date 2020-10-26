  • $7,9855
  • 9,4502
  • 486.931
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
26 Ekim 2020 Pazartesi 08:17 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etti

İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberi... Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen yerel saatle 08.05'te Ermenistan ordusunun birlikleri, insani ateşkesi ihlal ederek Laçin'e bağlı Safiyan köyünde bulunan Azerbaycan ordusunun birliklerine Laçin yönünden ateş açtığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan'ın insani ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu.  26 Ekim’de saat 08.00’de yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermenistan ordusu varılan anlaşmayı bir kez daha ihlal etti.

Son dakika haberine göre, İşgalci ordusu Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen yerel saatle 08.05’te Ermenistan ordusunun birlikleri, insani ateşkesi ihlal ederek Laçin’e bağlı Safiyan köyünde bulunan Azerbaycan ordusunun birliklerine Laçin yönünden ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan'ın anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi

Ermenistan ordusu Terter bölgesinde sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

Açıklamada, yeni insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Terter şehrini ve Terter’e bağlı köylerdeki sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ifade edildi.

<p>İstanbul'da birçok noktada yoğun sisten dolayı trafikte görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anla

İstanbul'da yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'daki sis havadan görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.