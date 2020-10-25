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  • ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan ve işgalci Ermenistan ateşkes konusunda anlaştı
25 Ekim 2020 Pazar 22:59 | Son Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan ve işgalci Ermenistan ateşkes konusunda anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan ve işgalci Ermenistan ateşkes konusunda anlaştı
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan'ın yarın saat 08.00'den itibaren geçerli olacak insani ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu

ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı; ABD, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerinin insani ateşkesle ilgili olarak uzlaştıkları ortak metni yazılı bir açıklamayla duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedildi.

Bu bağlamda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani ateşkesin 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de (ABD Doğu saatine göre 24:00) başlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü noktasında ABD'nin, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birbirine yaklaştırmak için iki ülke dışişleri bakanları ve Minsk Grubu üyesi ülkeler arasındaki görüşmeler noktasında arabuluculuk yaptığı da ifade edildi.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü noktasında diplomatik çabalarını sürdürecekleri mesajını vermişti.

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