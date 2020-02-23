İran'da 5,9 büyüklüğündeki yeni deprem Van'da paniğe neden oldu

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

JANDARMADAN VATANDAŞLARA "EVLERE GİRMEYİN" UYARISI

En çok hasarın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşlar okul bahçesine kurulan çadırlara yönlendirildi. Jandarma ekipleri de vatandaşları evlere girmemeleri konusunda uyardı.

Evlerin önünde bekleyen vatandaşlar, ikinci depremin ardından hayvanlarını daha güvenli bölgelere götürdü.



Kızılay ekipleri okul bahçesinde vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Depremlerin ardından elektrik kesintisinin yaşandığı mahallelerde çalışma başlatan VEDAŞ ekipleri, arızaları onararak enerji akışını sağladı.



AFAD görevlileri de depremzedelerin battaniye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.



Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerden dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, binaların önünde beklemeye başladı.

Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

BAKAN SOYLU SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

İran'daki yeni depremin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil" dedi.

Soylu, sabah saatlerinde meydana gelen depremle ilgili de bilgiler paylaşarak "250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var." açıklamasında bulundu.