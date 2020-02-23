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  3. İran'daki deprem Van'ı vurdu: '7 vatandaşımız hayatını kaybetti, enkaz altında olanlar var'

İran'daki deprem Van'ı vurdu: '7 vatandaşımız hayatını kaybetti, enkaz altında olanlar var'

İran'daki deprem Van'ı vurdu: '7 vatandaşımız hayatını kaybetti, enkaz altında olanlar var'

İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. İçişleri Bakanı Soylu, "Depremde 7 vatandaşımızı kaybettik, enkaz altında olanlar var." dedi. Mili Eğitim Bakanı Selçuk ise bazı köy okullarında hasar olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.

BAŞKALE'DE BAZI EVLER YIKILDI

Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 7 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan depremle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Can kayıplarımız olduğu yönünde ilk değerlendirmeleri aldık. Evlerde özellikle yıkımlar söz konusu. AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Enkaz altında da kalan vatandaşlarımız var. 4'ü yetişkin 3'ü çocuk depremde kaybetti."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: BİRKAÇ KÖY OKULUNDA UFAK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" açıklamasını yaptı.


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