İletişim Başkanı Altun: İdlib'i kendi kaderine mahkum etmek, rejimin hayallerini gerçekleştirir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya destekli Esed rejimi tarafından İdlib’de 33 askerimizin şehit edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Esed rejimine ait bütün mevziler havadan ve karadan hedef alınmaktadır.” dedi.

Resmî Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Altun, askerlerimize yönelik alçak saldırının akabinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Türkiye, bu saldırıdan ve yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olan Esed rejimine gereken yanıtı verecektir.” ifadelerini kullandı.

“RUANDA VE BOSNA’DA YAŞANANLARIN İDLİB’DE TEKRAR EDİLMESİNE İZİN VERİLEMEZ”

Rusya destekli Esed rejimine ait bütün mevzilerin havadan ve karadan hedef alınmakta olduğunu kaydeden Altun, şunları kaydetti:

“Astana sürecinin tüm taraflarını ve uluslararası toplumu, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Geçmişte Ruanda’da ve Bosna’da yaşanan soykırımların İdlib’de tekrar edilmesine izin verilemez.”

“ASKERLERİMİZİN ŞEHİT EDİLMESİNDE PARMAĞI OLANLAR CEZALANDIRILACAK”

Askerlerimizin kanlarının yerde kalmayacağını ve şehit edilmelerinde parmağı olanların cezalandırılması için Suriye’deki operasyonların süreceğini bildiren Fahrettin Altun, “Bu katil rejim, Astana sürecindeki sorumluluklarını yerine getirmeyi reddetti. Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanmayı ve İdlib’de bir insani yıkımın yaşanmaması için uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi sürdürecek.” sözlerine yer verdi.

“REJİM, ETNİK TEMİZLİK YAPIYOR”

Esed rejiminin etnik temizlik yaptığını ve milyonlarca Suriyeliyi İdlib’den dışarı sürdüğünü vurgulayan İletişim Başkanı Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürülen bu insanlar, Türkiye ve Avrupa’ya kaçmaya çalışıyor. Hâlihazırda 4 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye, bir milyon kişiyi daha barındıracak kapasite ve kaynağa sahip değildir.”

“İDLİB’İ KENDİ KADERİNE MAHKÛM ETMEK, REJİMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTİR”

Esed rejiminin, uluslararası toplumun yıllar boyu süren sessizliğinden faydalandığını kaydeden Altun, “İdlib’i kendi kaderine mahkûm etmek, rejimin hayallerini gerçekleştirmek anlamına gelecektir. Bölgede demografik ve etnik temizlik gerçekleştirmek istiyorlar. Bunu görmezden gelemeyiz!” ifadelerini kullandı.