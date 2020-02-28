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  3. Dışişleri Bakanlığı: AB yaptırımının bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur

Dışişleri Bakanlığı: AB yaptırımının bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur

Dışişleri Bakanlığı: AB yaptırımının bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur

Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Birliği’nin (AB) 27 Şubat’ta ülkemiz aleyhine iki TPAO yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir. AB’nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur." açıklamasında bulundu

Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Birliği’nin (AB) 27 Şubat’ta ülkemiz aleyhine iki TPAO yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir. AB’nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur."

 


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