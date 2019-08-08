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Havalimanı yolunda trafik kazası

Havalimanı yolunda trafik kazası

İstanbul Eyüpsultan’da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol İstanbul Havalimanı istikametinde trafiğe tamamen kapandı.

Eyüpsultan’da Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon  hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.     
        
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.    Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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