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  • Hasan Yılmaz kimdir, nereli? Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı!
16 Ekim 2020 Cuma 09:03 | Son Güncelleme:

Hasan Yılmaz kimdir, nereli? Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı!

Hasan Yılmaz kimdir, nereli" Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gezete'de yayımlanan karar göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı. Vatandaşlar Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Hasan Yılmaz ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte Hasan Yılmaz ile ilgili merak edilenler...

Hasan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Peki, Hasan Yılmaz kimdir, nereli? İşte Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz ile ilgili merak edilenler...

HASAN YILMAZ KİMDİR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Öner’in yerine İstanbul Başsavcı Yardımsısı Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. 

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hasan Yılmaz aynı zamanda HSK Birinci Daire Üyesi olarak da görev yapacak.

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