Cengiz Öner Adalet Bakan Yardımcısı görevinden alındı! Cengiz Öner kimdir, kaç yaşında?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Yerine Hasan Yılmaz atandı. 29.07.2017 - 21.07.2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Cengiz Öner, 21 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Bakan Yardımcısı görevinde bulunuyordu.

CENGİZ ÖNER KİMDİR?

1974 yılında Manisa’nın Demirci İlçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimi Demirci'de tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Kamu Hukuku alanında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

1998 yılında Avukatlık, 2001 yılında Hakim ve Savcılık Stajını bitirdi.

Sırasıyla Ağrı Patnos Cumhuriyet Savcılığı, Kütahya Şaphane Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Ayaş Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı, Isparta Cumhuriyet Savcılığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

29.07.2017 - 21.07.2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

21 Temmuz 2018 tarihinde Bakan Yardımcısı olarak atanan Öner evli ve üç çocuk babasıdır.

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