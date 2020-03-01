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Habur Sınır Kapısı, giriş ve çıkışlara kapatıldı

Habur Sınır Kapısı, giriş ve çıkışlara kapatıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı, korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı dün gece yarısı itibarı ile iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Sınır kapısına gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi. Habur Sınır Kapısı’nın kapatılmasından sonra uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen yolun boş kaldığı görüldü.

İHA


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