Dünyada koronavirüs gündemi: İşte koronavirüste ülke ülke son rakamlar

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünyayı sarmaya devam ediyor. Şimdiye dek sadece Çin’de görülen koronavirüs vaka sayısı 78 bin 64’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 715’e ulaştı.

Covid-19 ya da Kovid-19 olarak da anılan koronavirüs, Çin’in ardından pek çok ülkeyi de etkisi altına almaya başladı. Çin’den son en yoğun koronavirüs vakası Güney Kore, İran ve İtalya’da görüldü.

ASYA KITASI

Afganistan’da şimdiye dek yalnızca bir koronavirüs vakası görüldüğü kaydedildi.

Bahreyn’de koronavirüs olduğu resmen açıklanan kişi sayısının 26’ya yükseldiği belirtildi. Öte yandan ülkedeki tüm okulların iki hafta süreyle tatil edildiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 13 kişide koronavirüs olduğu tespit edilirken, ülkeden İran’a yapılacak uçuşların her iki yönde askıya alındığı, fakat Tahran’ın istisna olarak tutulduğu bildirildi.

Brunei’de 158 kişinin kendi kendisini karantinaya aldığı açıklanırken, ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dört farklı noktanın ihtiyaç halinde her an geçici karantina bölgesine dönüştürülebileceği kaydedildi.

Endonezya’da 8 kişide koronavirüs olduğu öğrenildi. Bu kişilerin, uzun süre karantina altında tutulan Diamond Princess gemisinin mürettebatı içerisinde yer aldığı aktarıldı. Diamond Princess gemisindeki 74 Endonezyalının tahliye edildiği bildirildi.

Filipinler’de 382 kişinin koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğu, bunların 111’inin taburcu edildiği, fakat günlük olarak kontol edildiği aktarıldı. Öte yandan, 266 kişinin ise hastanede tutulduğu bildirildi. Diamond Princess gemisindeki 35 Filipinler vatandaşında yapılan testler ise pozitif çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği Filipinler, Çin dışında koronavirüse bağlı ölümün yaşandığı ilk ülke oldu.

Güney Kore’de koronavirüs görülen kişi sayısı 1261’e ulaşırken, ölü sayısı ise 12 olarak açıklandı. Öte yandan, Güney Koreli 18 askere de koronavirüs bulaştığı ve ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarının askıya alındığı kaydedildi.

Hindistan’da üç koronavirüs vakası tespit edilirken, Diamond Princess gemisindeki iki Hindistan vatandaşında yapılan testler de pozitif çıktı. Öte yandan, koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan’dan tahliye edilen 645 Hindistan vatandaşında yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Irak’ta toplam 5 kişide koronavirüs bulunduğu bildirildi. Bunların dördünün, İran’dan dönen bir aile olduğu açıklandı.

İran’da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 139’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24’e ulaştı. Öte yandan ülkede koronavirüse karşı mücadelede ön saflarda bulunan İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi’de de virüs tespit edildi.

İsrail’de 2 kişide koronavirüs görüldüğü açıklandı. Her iki kişinin de Diamond Princess gemisinden tahliye edildiği belirtildi.

Japonya’da 171 kişide koronavirüs tespit edilirken, Diamond Princess gemisinde bulunan 691 Japon vatandaşı ise bu sayıdan ayrı tutuldu. Gemiden tahliye edilen 4 kişinin, karada görülen vakalarda ise 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kamboçya’da bir kişide koronavirüs tespit edilirken, bu kişinin Çin Yeni Yılı’nda ailesiyle birlikte tatil amacıyla ülkeye giriş yapan yaşlı bir Çinli olduğu belirtildi. Öte yandan, Kamboçya hükûmeti vahşi hayvan ticaretini tamamen askıya aldığını açıkladı.

Kuveyt’te tespit edilen koronavirüs vakası 18’e ulaştı. Ülkeden Irak, Güney Kore, İtalya, Tayland, Singapur, Japonya, Çin ve Hong Kong’a yapılan gemi seferleri durduruldu. Petrol gemilerinin bu yasak kapsamına alınmadığı belirtildi.

Kuzey Kore’de ordunun kuruluşunun 72’nci yıl dönümüne ilişkin kutlamalar iptal edildi. Ülkede bulunan yabancı uyruklu 380 kişinin 30 gün süreyle karantina altında tutulacağı bildirildi.

Lübnan’da ilk koronavirüs vakasının, İran’ın Kum kentinden dönen 45 yaşındaki bir kadında görüldüğü bildirildi.

Malezya’da görülen 22 koronavirüs vakasında 15 kişinin tedavisinin tamamlanarak hastaneden taburcu edildiği, 7 kişinin ise karantina altında tutulduğu kaydedildi.

Nepal’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü, virüs taşıyıcısının ise Şangay’dan geldiği belirtildi.

Rusya’da 2 kişide koronavirüs görüldüğü, her ikisinin de Çin vatandaşı olduğu ifade edildi. Söz konusu iki kişinin iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri kaydedildi.

Singapur’da koronavirüs görülen kişi sayısı 91’e ulaşırken, 51 kişinin ise tamamen iyileştiği belirtildi.

Sri Lanka’da bir kişide koronavirüs görüldü. Virüsün, 43 yaşındaki bir Çinlide görüldüğü kaydedildi.

Tayland’da tespit edilen koronavirüs vakası 40 oldu. Tayland’da tutuklu bulunan bir İngiliz vatandaşı da, kendisine koronavirüs bulaşması nedeniyle sınır dışı edildi.

Tayvan’da görülen koronavirüs vaka sayısı 32’ye yükselirken, ülkeden Japonya ve Güney Kore’ye yapılacak seyahatlere ilişkin uyarıların seviyesi arttı. Öte yandan, evde karantina altında tutulan 3 kişinin kayıp olduğu ve vatandaşların bu şahıslara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Umman’da koronavirüs taşıyan iki kişi olduğu belirtildi. Her iki kişinin de İran’dan geldikleri ve evde karantina altında tutuldukları kaydedildi.

Vietnam’da koronavirüs bulaşan kişi sayısının 16 olduğu açıklanırken, Formula 1 yarışının ise daha önce planlandığı gibi Hanoi’de gerçekleştirileceği, koronavirüsten dolayı iptal edilmeyeceği bildirildi.

AFRİKA KITASI

Cezayir’de bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bu kişinin, 61 yaşındaki bir İtalya vatandaşı olduğu bildirildi.

Mısır’da bir kişide koronavirüs olduğu açıklandı. Bu kişinin, yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

AVRUPA KITASI

Almanya’da 18 kişide koronavirüs görüldüğü ifade edildi.

Avusturya’da iki kişide koronavirüs tespit edilirken; İsveç, İsviçre, Hırvatistan ve Belçika’da birer tane koronavirüs vakasına rastlandı.

Finlandiya’da bir kişide koronavirüse rastlandığı, bu kişinin Vuhan’dan gelen 32 yaşındaki Çinli bir turist olduğu açıklandı.

Fransa’da görülen koronavirüs vaka sayısı 17 olarak açıklandı. Ülkede koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısının 2’ye yükseldiği belirtildi.

İngiltere’de 13 kişide koronavirüs bulunduğu tespit edildi.

İspanya’da görülen koronavirüs vaka sayısının 7 olduğu kaydedildi.

İtalya’da 374 kişide koronavirüs tespit edildiği, bunların 11’inin hayatını kaybettiği kaydedildi. İtalya, koronavirüs konusunda Avrupa kıtasında başı çekiyor.

Yunanistan’da bir kişide koronavirüse rastlandı. Bu kişinin, İtalya’dan dönen 38 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

KUZEY AMERİKA KITASI

ABD’de, Diamond Princess gemisinden tahliye edilen kişiler de dahil olmak üzere toplamda 57 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

Kanada’da 11 kişide koronavirüs görüldüğü bildirildi. Koronavirüs salgını konusunda Ontario ve British Columbia bölgelerinin başı çektiği açıklandı.

OKYANUSYA KITASI

Avustralya hükûmeti, Diamond Princess gemisinden tahliye edilen yolcular da dahil olmak üzere toplamda 22 koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

GÜNEY AMERİKA KITASI

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşayan ve 9-21 Şubat tarihleri arasında iş için İtalya'ya seyahat eden 61 yaşındaki Brezilyalı bir kişide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı açıklandı.