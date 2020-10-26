Günün öne çıkan başlıkları, analizler-yorumlar AKŞAM TV'de

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FRANSIZ MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız markalara boykot çağrısında bulunarak, "Nasıl ki Fransa'da 'Türk markalı mal satın almayın' deniyorsa, buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markaları satın almayın." dedi.

26 Ekim 2020 Güncel Haberler

İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN KİRLİ OYUNU

Azerbaycan haklı mücadelesini kararlılıkla yürütmeye devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan işgalci Ermenistan bu kez cephe hattına çocukları göndermeye başladı. Peki, cephe hattında son durum ne? Terör ve Güvelik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, sıcak gelişmeleri Akşam TV'ye anlattı

Cephe hattında son durum

GENÇ İSTİHDAMINA DESTEK

Komisyondan geçen torba yasanın içinde genç istihdamına ilişkin önemli maddeler var. Peki, torba yasanın detayları neler? Gençler nelere dikkat etmeli? Yasadan kimler nasıl yararlanabiliyor? Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Okan Güray Bülbül tüm merak edilenleri Akşam TV'ye anlattı.

İstihdama büyük destek… Torba yasadan kim nasıl yararlanabiliyor?

MACRON NEDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam düşmanlığının altında yatan sebep nedir? Son günlerde hem Türkiye'yi hem de Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Erdoğan ne cevap verdi? Bu küstah sözleri kullanması neyi açığa çıkarıyor? Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Eda Cabul'a anlattı.

Macron neden Türkiye'yi hedef alıyor?

PİYASALAR HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Altın yükselişini sürdürecek mi? Piyasalar haftaya nasıl başladı? Asya borsalarında endeksler düşük başladı . Peki Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşında son durum ne? 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Eda Cabul'a anlattı.

Altında ve piyasalarda son durum

SINAV KAYGISIYLA NASIL BAŞ EDERİZ?

Kaygı, korku ve endişe nedir? Kaygı mı yaşıyoruz? Korku mu? Arasındaki farklar neler? Tedavi süreçleri nelerdir? Uzman Psikolog Derya Yalçınkaya, Video Terapi'de anlatıyor.

Sınav kaygısıyla nasıl baş ederiz?

LİG'DE SON DURUM: BU HAFTA SÜRPRİZ BİR SONUÇ YOKTU

Süper Toto Süper Lig'de 6. hafta geride kaldı. Peki ligde son durum ne? Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı, Eda Cabul'a anlattı.

Süper Lig'de son durum

ŞİDDET SARMALI AVRUPA'YI NEREYE SÜRÜKLER?

Son zamanlarda Avrupa'da artan Müslüman karşıtlığı kaygı verici noktaya ulaştı. Peki, ırkçı yaklaşımlar Avrupa'yı nereye sürükler? İfade ve inanç özgürlüğüyle övünen Avrupa'da neler yaşanıyor? SETA Avrupa Araştırma Direktörü Doç. Dr. Enes Bayraklı yaşanan gelişmeleri Akşam TV'ye anlattı.

Avrupa nereye gidiyor?