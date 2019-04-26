Görevliye hakaret eden yolcu 'kara listeye' girecek mi?

İstanbul Havalimanı'nda dün yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada bir anda yayılan görüntüler gündem oldu. Özel bir havayoluna ait peronda, uçağın rötar yapma nedenini yer hizmetlerindeki kadın personele bağlayan kadın yolcu, kadın görevliye ağır hakaretlerde bulundu.

Bekleme alanındaki başka yolcular tarafından çekilen ve kameraya yansıyan görüntülerde kadın yolcu, rötar nedeniyle suçladığı kadın personele ağır hakaretlerde bulunuyor.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan videoya ilişkin binlerce yorum yapılırken videoda, havayolu şirketi çalışanının büyük sabır ve anlayış gösterdiği görülüyor.

Yolcu kara listeye alınabilir mi?

Dünyadaki bazı havayolları, kural dışı hareketlerde bulunan yolcuları kara listeye alabiliyor. Bu kişiler ise bir daha aynı şirketle seyahat edemiyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki olayda ise yolcu hakkında böyle bir işlem yapılıp yapılmadığı belirsizliğini koruyor.