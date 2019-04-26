Funda Esenç Havayolu çalışanını sözlü taciz ettikten sonra kahkahalar atmış

Twitter'dan mesaj dizisi yayınlayan ve olay anlarının videosunu paylaşan Balbal şunları söyledi;

"DAYANAMADIM MÜDAHALE ETTİM"

'Bu videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim,

"HAVAALANI POLİSİNİ ÇAĞIRDIM"

Sonrasında havaalanı polisini çağırdım. Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı.

ÜSTELİK UÇAK SADECE 15 DAKİKA RÖTAR YAPTI

Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın pist uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi.

"HASTALIKLI VE PSİKOLOJİSİ BOZUKTU"

Kadının çıkışı ve davranışları tamamen hastalıklı ve psikolojik olarak bozuktu.

"10 DAKİKA SONRA KAHKAHALAR ATARAK UÇAĞA BİNDİ!"

Kızcağız çok fazla alttan aldı ve hep izah etti ama son söylediklerine ben bile dayanamadım. Kıza da şikayetçi olmasını söyledim. Seve seve de şahit olurdum. Uzatmadı yine iyi niyet gösterdi, bu kadın da 10 dakika sonra uçakta yanındaki arkadaşı ile kahkaha ata ata seyahat etti.

(Sabah)