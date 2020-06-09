General Floros'tan haddini aşan sözler! 'Türklerin yolunu keseceğiz'

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını hazmedemeyen, hem Akdeniz hem de Ege’de TSK karşısında boy ölçüşemeyen Yunanistan, Türkiye’yi provoke etmeye yönelik söylemlerini sürdürüyor.

Son povokatif açıklama Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’tan geldi.

Star.com.tr'nin haberine göre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurmasının hemen ardından Yunan televizyonuna konuşan Yunan general Floros, skandal ifadeler kullandı.

Tehditler savuran Floros, “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek” sözleriyle haddini aşan açıklamalarda bulundu.

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