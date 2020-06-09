Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7841
  • 7,6655
  • 370.478
  • 109637
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. General Floros'tan haddini aşan sözler! 'Türklerin yolunu keseceğiz'
09 Haziran 2020 Salı 01:18 | Son Güncelleme:

General Floros'tan haddini aşan sözler! 'Türklerin yolunu keseceğiz'

General Floros'tan haddini aşan sözler! 'Türklerin yolunu keseceğiz'

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, haddini aşan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedef alan Yunan general, “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek” sözleriyle skandal ifadeler kullandı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını hazmedemeyen, hem Akdeniz hem de Ege’de TSK karşısında boy ölçüşemeyen Yunanistan, Türkiye’yi provoke etmeye yönelik söylemlerini sürdürüyor. 

Son povokatif açıklama Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’tan geldi. 

Star.com.tr'nin haberine göre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurmasının hemen ardından Yunan televizyonuna konuşan Yunan general Floros, skandal ifadeler kullandı. 

Tehditler savuran Floros, “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek” sözleriyle haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Atina'da Türkiye paniği... 'Çatışmaya girersek yalnız kalacağız'
Son dakika: Fenerbahçe hocasını buldu
Atina'da Türkiye paniği... 'Çatışmaya girersek yalnız kalacağız'
Adalet Bakanı Gül'den Seçim Kanunu açıklaması
ABD'de Demokrat Kongre üyelerinden dikkat çeken anma... Floyd için diz çöktüler!
Van'da EYP'li terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
'Libya'da siyasi çözüm BM öncülüğünde gerçekleşmeli'

'Libya'da siyasi çözüm BM öncülüğünde gerçekleşmeli'

İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saati ele geçirildi

İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saati ele geçirildi

Karantinadan çıkan ünlüler estetikçiye koştu! İ�

Karantinadan çıkan ünlüler estetikçiye koştu! İşte plaj sezonuna hazırlanan ünlülerin estetik yarışı...

Bu özelliklere sahip olanlar cilt bakımı yaptırmazsa...

Bu özelliklere sahip olanlar cilt bakımı yaptırmazsa...