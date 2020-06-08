Atina'da Türkiye paniği... 'Çatışmaya girersek yalnız kalacağız'

Yunanistan’ın eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türk-Yunan ilişkileri konusunda Yunan basınına çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“DİPLOMATİK ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR”

Star.com.tr'nin haberine göre, Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve EEZ konusunda iki ülke arasında diplomatik çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten Apostolakis, Yunanistan’ın Mısır ve İsrail’le yaptığı anlaşamaya dikkat çekti.

MISIR VE İSRAİL TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ PENCERESİNİ KAPATMAK İSTEMİYOR

İttifakların güçlendirilmesinin gerekli olduğunu olduğunu söyleyen Apostolakis, “İttifaklar güçlendirilmelidir, ancak komşu (Türkiye) ile gelecekteki işbirliği penceresini tamamen kapatmak istemeyen birçok ülke (örneğin Mısır ve İsrail) var." dedi.

“OLASI BİR ÇATIŞMADA YUNANİSTAN YALNIZ KALACAK”

Eski Yunan Bakan, olası bir ada krizinde ABD ve AB'den destek olmasına rağmen muhtemelen Yunanistan’ın yalnız kalacağını ifade etti. Apostolakis, "Çatışmaya girersek muhtemelen yalnız kalacağız. Bu hesaplamaları yapmak zorundayız "dedi.

BU ŞARTLARDA TÜRKİYE SAVAŞAMAYIZ

Apostolakis birkaç gün önce yaptığı televizyon konuşmasında ise "Türkiye'nin 85 milyonluk bir devlet ve NATO'nun en büyük askeri makinelerinden biri olduğunu unutmayalım. Bu onlarla korktuğumuz anlamına gelmemeli ama şu şartlarda Türkiye ile savaşamayız" demişti.