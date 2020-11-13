13 Kasım 2020 Cuma 15:59 | Son Güncelleme:
Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy'de dehşet saçmıştı: Cezası belli oldu
IHA
Annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen'in 9 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
Bakırköy’de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen’in yargılandığı davada karar açıklandı.
Mahkeme sanığın 9 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.