Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy'de dehşet saçmıştı: Cezası belli oldu

Bakırköy’de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen’in yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme sanığın 9 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü... Tepki çeken karara başsavcılıktan itiraz

Oğlunu savunmak için hakimliği bıraktı!







