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  • Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy'de dehşet saçmıştı: Cezası belli oldu
13 Kasım 2020 Cuma 15:59 | Son Güncelleme:

Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy'de dehşet saçmıştı: Cezası belli oldu

Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy'de dehşet saçmıştı: Cezası belli oldu
IHA

Annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen'in 9 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Bakırköy’de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen’in yargılandığı davada karar açıklandı. 

Mahkeme sanığın 9 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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