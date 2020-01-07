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  3. Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü... Tepki çeken karara başsavcılıktan itiraz

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü... Tepki çeken karara başsavcılıktan itiraz

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü... Tepki çeken karara başsavcılıktan itiraz

Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de annesi eski hakim, babası da savcı olan Görkem Sertaç Göçmen, bir alışveriş merkezinin önünde kız arkadaşıyla yaptığı tartışma sonrasında çevredeki vatandaşların tepkisine öfkelenerek aracı onların üzerine sürmüş ve yaralanmalarına neden olmuştu. Göçmen hakkında 32 yıla kadar hapis cezası istenen davanın bugün görülen celsesinde tahliye kararı verilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Göçmen'in tahliye edilmesine itirazda bulundu. Tahliye kararına ilişkin itirazın değerlendirmesini Bakırköy 10 Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.

(İHA)


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