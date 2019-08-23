Emine Bulut'u katletmişti! 'Fedai Baran cezaevinde öldürüldü' söylentisi yalanlandı

Türkiye Emine Bulut cinayetini konuşuyor. Adalet bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, 'Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır' dedi.



EMİNE BULUT CİNAYETİ

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıkmıştı. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü, yürekler dağlandı.

CANİCE KATLETTİ!

Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Cani eski eşi Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.





ALÇAK TAKSİYE BİNİP KAÇTI!

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

PİŞKİN PİŞKİN KENDİNİ SAVUNDU!

Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde pişkin sözlerle caniliğini savundu "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.

KATİL FEDAİ BARAN'DAN AŞAĞILIK SÖZLER

Habertürk’ten Mahir Kılıç’in haberine göre katil Fedai Baran, çocuğunu görmek istediğini söyleyerek Emine Bulut ile bir kafede buluştu. Baran ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Emine Bulut bir taksiye binerek kaçmaya çalıştı ancak cani tarafından taksiden indirildi. Emine Bulut, 100 metre ilerideki bir dönerciye girdi, katil de peşinden geldi. Fedai Baran, Emine Bulut boğazından bıçakladı.

Cinayet sonrası Emine Bulut’a küfürler eden cani bir taksiye bindi. Taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine ‘Hayvan kestim’ cevabını verdi. Soğukkanlı katil daha sonra bir tekel bayisine uğrayıp 2 tane bira almış!





'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Emine Bulut'un olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

Emine Bulut’un cani tarafından katledilmesine sosyal medyadan da tepki yağıyor. EmineBulut hastagh’i ile vatandaşlar cinayeti lanetliyor.

SOSYAL MEDYADAKİ MESAJLAR

Twitter’daki bazı mesajlar şöyle:

-Artık bu şerefsizler için idam gelmeli.

-Allah kahretsin sizi Allah kahretsin !!! Elleriniz kırılsın...

-Sadece eşini değil o çocuğun geleceğini de öldürdün

-Emine Bulut 10 yaşındaki kızı önünde eski kocası Fedai Baran tarafından boğazı kesildi, öldü. Çocuğun “anne lütfen ölme” deyişleri, kadınınsa “ölmek istemiyorum” deyişi içimi paramparça etti… En ağır ceza ile cazalandırılmalı. Nasıl bir canilik bu yazıklar olsun.

-Sabahtan beri ağlıyorum, o küçücük çocuğun yaşadığı üzüntü, annesinin can çekişi aklımdan gitmiyor.

-Kulaklarda yankılanan iki ses; -'Anne ne olur ölme' -'Ben ölmek istemiyorum' #EmineBulut

-Yazıklar olsun elİnde telefonla bekleyen, vahşete ilişmeyen herkese yazıklar olsun.#EmineBulut



-Ölmemek için feryat eden bir kadın, babası tarafıdan vahşice kanlar içinde bırakılan annesi ölmesin diye yalvaran bir evlat! Daha kaç kadın ölecek, daha kaç evlat bu acıyı yaşayacak? Dili tutuldu sözlerin, acıyı anlatamıyorlar artık!

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emine Bulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak, "Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız" açıklaması yaptı.





Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.08.2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir.

Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir.

Söz konusu çocuğumuzun ve yakınlarının bu süreçte daha fazla zarar görmemesi için malum görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşılması kızımızı ve ailesini bir kez daha yaralamaktadır. Bu nedenle, bu görüntülerin paylaşılıp yayılmaması konusunda sorumluluk sahibi vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.

Bakanlık olarak yargı sürecinin ve kızımızın psikolojik ve sosyal durumunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."

"KADININ CANI, HAKLARI DOKUNULMAZDIR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, “Dinimizde kadının canı, hakları dokunulmazdır ve emanettir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde hunharca katledilen Emine Bulut için Ahmet Hamdi Akseki Cami’de cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okuduğu hutbede, “Cinayette vefat eden hanım kardeşimize, bunun gibi şiddete ve cinayete maruz kalan nice masumlara Allah’tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrularına ve sevdiklerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“KADININ ŞİDDETE MARUZ BIRAKILMASI VE CANINA KIYILMASI EN BÜYÜK ZULÜMDÜR"

Yaşanan vahşetin ne İslam ne de insanlık ile bağdaşmadığını söyleyen Erbaş, “Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslamla, insanlık ile bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, hakları dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim efendimiz, ‘Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı olanınızdır’ buyurmuştur. Diğer taraftan, mümin elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

İşte Emine Bulut'u katleden o cani!