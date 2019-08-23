Emine Bulut'u katledip telefon açmış: Bekle geliyorum seni de öldüreceğim

Kazım Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısı Fedai Baran’ın hiçbir zaman çocuğuna babalık yapmadığını, alkolü, uyuşturucuyu ve kumarı bırakmadığını ileri sürdü.

Ablasının zanlıdan yaklaşık 6 yıl önce tek celsede boşandığını anlatan Bulut, şöyle konuştu:

BOŞANIRKEN ÇOCUK SİZİN OLSUN DEMİŞ

"Boşanırken de çocuktan yana hiçbir şey talep etmedi. ‘Çocuk sizin olsun’ dedi çünkü bunun babalık duygusu yok. Babalık duygusu olsa çocuğunun yanında annesine bu caniliği, vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bunların hakkı idam. Çocuğunu ne zaman istese görebilirdi ama senede toplasan 5 defa ancak görüyordu çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'Baba' demedi.

TEK İSTEĞİM İDAM

Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin."

MİNİBÜSTEN İNDİRDİ

Bulut, olay günü zanlının isteği üzerine ablasının onunla çarşıda buluştuğunu, tartıştıklarını ve ablasına hakaret etmeye başladığını öne sürdü. Zanlının, ablasını eve gitmek için çocuğuyla minibüse bindiği sırada kolundan yakalayarak aşağı indirdiğini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

BABAMI ARAMIŞ: SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM

"Orada tartışırken dolmuşçular falan araya giriyorlar. Sonra 'konuşalım' diye ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürüyor. Daha sonrasında olay oluyor ve kimse de müdahale etmiyor.

Zaten 4-5 aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Abilerini, babasını öldüreceğim.' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra da babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum.' diye. Sonra da zaten yakalanıyor. Bunlar 10 yıldır ayrı yaşıyorlardı. Çocuk doğmadan 4-5 ay önce ayrılmışlardı.

BU PİSLİKTEN KURTULAMADI

Çocuk 4 yaşına gelince biz 'annesiz babasız büyümesin' diye barıştırdık ama 4-5 ay denediler, olmadı, bu, hala pislikten kurtulmadı."

Öte yandan, siyasiler, sanatçılar ve spor kulüpleri, sosyal medya

hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı.

Fedai Baran (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.B. Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.



'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAĞINA İNANCIM TAM'



Adalet bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, 'Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır' dedi.

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