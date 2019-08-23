Ünlü isimlerden Emine Bulut isyanı! 'Darmadağın oldum'
Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından boğazı kesilerek katledilen Emine Bulut'un olay yerinde çekilen son görüntüleri Türkiye’yi sarstı… Emine Bulut’un ‘Ben ölmek istemiyorum’, 10 yaşındaki kızının ‘Anne lütfen ölme’ çığlıkları herkesi derinden etkiledi. Ünlü isimler de #eminebulut hashtagiyle tepkilerini takipçileriyle paylaştı.
İşte ünlü isimlerin sosyal medyada Emine Bulut cinayetine ilişkin mesajları:
Hadise Açıkgöz: Benim söyleyecek sözlerim tükendi. Bu sapık katillerin en ağır cezayı almasını İS-Tİ-YO-RUM!
Ece Erken: Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları,ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. #eminebulut
Demet Akalın: Nasıl bakabildiniz videoya ben bakamadım. Hafızamdan çıkmaz .. Allah kötü insanları cehennemden önce burda yak! Rabbbim nasıl bi sabır verecek o cocuga
Yonca Lodi: Kocaman bir ah oldu günaydın!
Zara: Anne olarak, kadın olarak, insan olarak aklımı kaçıracaktım izleyince... Allah'ım sen büyüksün..
Deniz Satar: Darmadağın oldum. Kendime bir an gelemedim. Duygumun da öfkemin de tarifi yok. Ah canım kız çocuğu... #EmineBulut
Celil Nalçakan: 4 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Cenk Eren: Ben idam cezasına karşıyım bu mahlukatı da asmayalım bunu iki metrekaralik hücreye koyup her gün ama her gün etlerini cımbızla yolsunlar her gün yalvarsın yapmayın diye
Oğuzhan Koç: Çok üzgünüm..Bu vahşete sessiz kalmamalıyız!!! kadın cinayetlerinin faillerinin en ağır cezalarla yargılanmasını ve şiddetin her halinin artık son bulmasını diliyoruz!
İbrahim Büyükak: "Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Bu pislik en ağır cezayı alana kadar susmayacağız!"