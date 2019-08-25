Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Emine Bulut'un annesinden görüntü çekenlere çok sert tepki

Emine Bulut'un annesinden görüntü çekenlere çok sert tepki

Emine Bulut'un annesinden görüntü çekenlere çok sert tepki

Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, "10 yaşındaki çocuk; bunlar çekim yapıyor anneanne diyor. Onlar çekim yapıyor, ben ambulans çağırın diyorum" dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Emine Bulut'un acılı ailesine ziyaret ederek taziyelerini iletti. Can, gerçekleştirdiği ziyarette anne-baba ve kardeşlerine baş sağlığı diledi.

Olay anını anlatırken gözyaşlarına boğulan anne Fadime Bulut, "Bu çekimi yapıyor eli tutuyor da o çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiç bir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onlarında anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Oradaki mahkumlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. Ambulans arayın diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor. Anneanne diyor 'onlar çekim yapıyor' diyor. Ben diyorum ambulans arayın. Bekir'in telefon eline geçmiş teyzesini aramış" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Fahriye'nin üzerine gitmeyin'
Sezen Aksu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Böylesini daha önce görmediniz! Kedisine şarkı yazdı
Murat ve Aslı Bodrum'da
'10 günlüğüne balık etli olmak istedim'
<p>Mutlu Kahvaltılar size yine güne güzel başlamanızı sağlayacak bir tarif vermek için karşınızda. K

Enfes Bir Kahvaltı Tarifi: Kavurmalı Yumurta | #MutluKahvaltılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!