Son dakika: Elazığ'da 6.8 şiddetinde deprem! 4 kişi hayatını kaybetti, yıkılan binalar var

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin derinliğinin 6.75 km olduğu bilgisine yer verildi. Elazığ merkez üslü deprem Samsun, Diyarbakır, Malatya hatta Kuzey Irak'ta bile hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar panikle sokağa döküldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrasında 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyledi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika deprem açıklamaları...

ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.75 km olduğu bilgisine yer verildi.

SÜLEYMAN SOYLU: 4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrasında 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyledi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDE REVİZE

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini 5.0 kilometre olarak revize etti.

ELAZIĞ'DA BİR DEPREM DAHA

Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından saat 21.08'de 5.4 şiddetinde artçı deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre depremin derinliği 7.03 km.

ELAZIĞ'DA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Elazığ'ın Baskil içlesinde saat 21.17'de 5.1 şiddetinde ikinci artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem yerin 10.62 km derinliğinde gerçekleşti.

BAKAN AKAR: TSK YARDIMA HER AN HAZIR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hem sivil hem askeri olarak, tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şehir merkezlerimizde herhangi bir can kaybı olmadığı görülüyor. TSK yardıma her an hazır.

Akar: "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar."

MEHMET GÜLLÜOĞLU: "EKİPLERİMİZ SAHA TARAMASINA BAŞLADI"

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM ADANA, HATAY VE OSMANİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.

- Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı

Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, "Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor." dedi.

Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da "Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.