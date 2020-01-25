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  3. 23 saat sonra enkazdan kucağında çocuğuyla canlı olarak kurtarıldı

23 saat sonra enkazdan kucağında çocuğuyla canlı olarak kurtarıldı

23 saat sonra enkazdan kucağında çocuğuyla canlı olarak kurtarıldı

Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altına kalan 38 kişinin olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkazdan şu ana kadar 43 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Son olarak Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.


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