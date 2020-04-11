Ekmek almaya çıkmak yasak mı? Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek dağıtılacak mı?

Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde iki gün boyunca devam edecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili sorular yanıt buldu. Bakanlık ekmek dağıtımı ile ilgili, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır." şeklinde açıklama yaptı. İşte konu hakkında tüm detayşar.

EKMEK ALMAYA ÇIKMAK YASAK MI?



İçişleri Bakanlığınca 10 Nisan'dan, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bakanlık tarafından yayınlanan ek genelgede yasak kapsamı dışında tutulan iş yerlerini açıkladı. Peki, fırınlar açık mı? İşte yanıtı..

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA EKMEK NASIL ALINACAK?



İçişleri Bakanlığ tarafından yapılan açıklamada, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır." şeklinde açıklama yapıldı.

İstanbul'da ekmek üretimi başladı

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR HANGİLERİ?

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR KİMLER?

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

Vefa Sosyal Destek Hattı iletişim numaraları: 112 Vefa Sosyal Destek Hattı nedir?