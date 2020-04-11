Vefa Sosyal Destek Hattı iletişim numaraları: 112 Vefa Sosyal Destek Hattı nedir?

112 Vefa Sosyal Destek Hattı nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor.Vefa Sosyal Destek Hattı iletişim numaraları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Corona virüs salgını sebebiyle özellikle 65 yaş üstü kişilere evlerinde kalma zorunluluğu getirildi. Bunun üzerine ise, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Vefa Sosyal Destek Hattı ve işleyiş biçimi merak edilmeye başladı. İstanbul'un 39 ilçesinde oluşturulan Vefa İletişim Merkezlerine başvuru numaraları da belirlendi. İşte tüm detaylar..

112 VEFA SOSYAL DESTEK HATTI NEDİR?



Vefa Destek Hattı İstanbul'da tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılamak üzere kuruldu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili düzenlenen genelgeye göre; kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanma süreci, vali veya kaymakamların başkanlığında oluşturulan "Vefa Destek Grubu" tarafından yönetilecek. Bu grubun kararı, görevlendirmesi ve koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş ve STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu ve sivil görevlilere "görev belgesi-yaka kartı" düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri ise görev alanları ilgili mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.

Ayrıca sokağa çıkması kısıtlanan, yasaklanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu, temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde "Vefa İletişim Merkezi" görevlendirilecek.

VEFA SOSYAL DESTEK HATTI İLETİŞİM NUMARALARI:



Vefa İletişim Merkezi’nin İstanbul Anadolu yakası için düzenlenen telefon numaraları şu şekilde;

Vefa İletişim Merkezi’nin İstanbul Avrupa yakası için düzenlenen telefon numaraları ise şu şekilde;



