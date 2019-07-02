EGM Polis tayin sonuçları 2019 açıklandı mı? EGM tayinler ne zaman açıklanacak ? polis memurları tarafından merak ediliyor. Polis tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.Emniyet personelinin gözü EGM'den gelecek tayin haberlerinde. Tayin bekleyenler ve belirli sebeplerden dolayı atama istemeyerek dilekçe veren polis memurları sonuçlar için araştırmalarını arttırıyor. EGM Polis tayin sonuçları 2019 açıklandı mı? EGM tayinler ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz..

EGM POLİS TAYİN SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

EGM, polis tayinleri ile ilgili bir tarih bildiriminde bulunmadı. Geçtiğimiz yıllarda Mayıs ve Haziran aylarında yapılan tayinler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı açıklama ile belirlenecek.

Polisler, tayin sonuçlarını cep telefonlarına gelecek olan SMS mesaj ile ya da POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek öğrenebilecekler.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.