Polis Akademisi alımları 2019 ne zaman başlıyor? POMEM başvuru şartları nedir?

Polis Akademisi alımları 2019 ne zaman başlıyor? araştırılan konular arasında bulunuyor. 2019 yılının kalan günlerinde en az lise mezunu adaylar arasından 15 bin 500 polis alımı gerçekleştirilecek. Özellikle önlisans mezunu KPSS adaylarının polis alım işlemlerinde puan şartının esnetilmesini bekliyor. Polis Akademisi son dakika haberleri yakında takip ediliyor. Polis akademisi alımları ne zaman başlıyor? POMEM başvuru şartları 2019 ile ilgili bilgi edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz..

POLİS ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 bin polis alımının müjdesini vermişti. Soylu alım için Ağustos sonunu işaret etti. Ağustos sonu ya da Eylül 'ün ilk günlerinde 10 bin polis alımı ilanı gelecek.

25. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI 2019 NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması

POMEM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Lisans-önlisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

e) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,

f) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

g) Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

ğ) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu istenir.