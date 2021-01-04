Dışişleri Bakanlığı: Katar ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığından Körfez ihtilafının çözümüne yönelik kaydedilen gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz.



Bu gelişme, Körfez bölgesinde Haziran 2017’den bu yana devam eden ihtilafın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir.

Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle sözkonusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayandır.

Temennimiz, bu ihtilafın, ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir."