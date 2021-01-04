Kuveyt Dışişleri Bakanı duyurdu... Suudi Arabistan ile Katar arasında anlaşmaya varıldı

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, yaptığı televizyon konuşmasında, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Kuveytli Bakan, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını aktardı.

KATAR EMİRİ AL SANİ 41. KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ZİRVESİ'NE KATILACAK

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.



KÖRFEZ KRİZİ



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.