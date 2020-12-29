Deprem uzmanı Hırvatistan depremini yorumladı: "Bu deprem Türkiye'yi etkilemez"

Bugün Hırvatistan'da 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti çevre ülkelerde dahi hissedildi. Depremin ardından Hırvatistan'ın komşusu Slovenya'da önlem olarak nükleer santral kapatıldı. Depremin ardından etkisi de konuşulmaya başlandı.

Aksam.com.tr'ye konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hırvatistan’daki depreme ilişkin, "Yunanistan’a kadar inen Adriyatik denizine kadar inen dalma-batma zonu var. Bizim de güneyimizde Girit ve Rodos’undaki dalma-batma zonu aynı direkt bir etkisi yok tabi" dedi.

"Türkiye’ye sanıyorum geçen yıl da Bosna-Hersek’te bir deprem vardı hatırlarsanız. Orada da deprem vardı. Şimdi bu tarafta oldu ama bu bölge için çok normal deprem bunlar." diyen Ersoy, "Boyut olarak küçük bir deprem değil, can kayıpları mutlaka vardır olmuştur. Veriler henüz Kandilli ’ye düşmedi. Bölgede yıkımların olabileceğini düşünüyorum yapısal olarak büyük bir deprem. Hırvatistan ve Bosna Hersek bir deprem bölgesi, Yunanistan gibi bir deprem ülkesi. Bu deprem Türkiye’yi etkilemez." açıklamasında bulundu.

Türkiye etkisi konusunda endişelenecek bir durumun olmadığını ifade eden Ersoy, "Bölgede epey yıkımlar var. Hırvatistan’daki deprem Bosna-Hersek ve Slovenya’da da hissedilmiş. Bölgede bunun artçıları devam edecek. En az birkaç ay bölgede artçıları olacak." dedi.

Hırvatistan'da 6.3 şiddetinde deprem