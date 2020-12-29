Hırvatistan'da 6.3 şiddetinde deprem meydana geldiği duyuruldu.

DHA'da yer alan haberde Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesi başlatarak batılı ülkelerin pazarına girmesi ABD ve Avrupalı ülkeleri rahatsız etmeye başladı. Uzmanlara göre bu da Türkiye üzerinde baskıların artmasına neden oldu.



Hırvatistan’da merkez üssü, başkent Zagreb'in 46 km güneydoğusunda, 10 km derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada deprem, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb yakınlarında bulunan Petrinja kasabasında meydana geldi.

Yerel saatle 11.19’da gerçekleşen deprem öncesinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği belirtildi. Deprem sonrası başkent Zagreb'e yakın semtlerde bazı binalarda yıkım meydana geldi.

Hırvatistan'ın komşusu Slovenya, depremin ardından önlem olarak nükleer santralini kapattı.

Hırvatistan'da 6.3 şiddetinde deprem meydana geldiği duyuruldu.