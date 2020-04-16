Corona virüs Türkiye haritası ve vaka sayısı nediir? Corona virüs canlı takip sistemi!

Koronavirüs son dakika haberleri arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Corona virüs Türkiye vaka sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını 2020 yılının en önemli problemleri arasında en başta geliyor. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca güncel olarak vaka sayısını ve alınan tedbirleri açıklıyor. İşte Corona virüs Türkiye haritası ve vaka sayısı...



CORONA VİRÜS TÜRKİYE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 4801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 125 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 74 bin 193, can kaybı 1643 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Koca: Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde."

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DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 140 BİNİ AŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 bin 913, vaka sayısı 2 milyon 118 bin 713'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 33 bin 387 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 21 bin 645 ile İtalya, 19 bin 130 ile İspanya, 17 bin 167 ile Fransa, 13 bin 729 ile İngiltere, 4 bin 869 ile İran, 4 bin 857 ile Belçika ve 3 bin 856 ile Almanya takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında da 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise 3 bin 315 ile Hollanda, 1764 ile Brezilya, 1518 ile Türkiye, 1333 ile İsveç, 1281 ile İsviçre ve 1048 ile Kanada oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 535 bin 249 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 441 bin 551 aktif enfekte vaka bulunuyor.