28 Mayıs 2020 Perşembe 10:27 | Son Güncelleme:
Çin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti
Son Dakika Haberleri.. Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.
Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da 'vatana ihanet, ayrılıkçılık, kargaşa çıkarmak, devleti yıkmak, hükümeti devirmek gibi yıkıcı faaliyetlere girişmek, dış müdahale' yasağı getiren yasa tasarısını kabul etti.
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