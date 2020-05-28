Japonya'dan 'Hong Kong' açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Çin'de onaylanan Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açık ve özgür bir Hong Kong'un "bir ülke iki sistem" çerçevesiyle korunması gerektiğini kaydeden Suga, yasaya ilişkin ülkesinin görüşlerinin Pekin yönetimiyle paylaşıldığını bildirdi.

Suga, "Uluslararası toplum ve Hong Kong halkının kuvvetli kaygılarına rağmen Ulusal Meclisin aldığı Hong Kong kararı konusunda ciddi ölçüde endişeliyiz." dedi.

ÇİN'İN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Hem ticari hem de insani yönden Japonya'nın önemli partnerlerinden Hong Kong'un istikrar ve demokratik yapısının sürdürülmesi vurgusu yapan Suga, bu kapsamda gelişmeleri yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Öte yandan Çin'in Tokyo Büyükelçisi Kong Şüenyou, konuya ilişkin endişelerin aktarılması için Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.