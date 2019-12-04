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  3. Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkıyor! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkıyor! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkıyor! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Son Dakika Haberleri.. Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının suçunu itiraf ettiğini bildirdi

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

(DHA)

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