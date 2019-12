Genç balerin Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme! 'Katilin yüz şekline ulaştılar'

Kadın cinayetlerinde son kurban 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda balerin olan Ceren Özdemir...

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi.

Ordu'da tam evine girecekken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ceren Özdemir, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

CEREN'İN BABASINDAN AÇIKLAMA

Baba Yılmaz Özdemir, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir (20) için Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreni öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Olay anına ilişkin bilgi veren baba Özdemir, "Olay evin kapısında oluyor, takip olayı. Bıçaklama olayı da evin girişinde oluyor, binanın girişinde. Otomatik çalışmadığı için ablası yukarıdan anahtar atıyor, kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyor, baktı gelmiyor, inmek zorunda kalıyor aşağıya. Arkasındaki cinayet zanlısını görüyor, kep var kafasında, yani surat belli değil ve kaçıyor." diye konuştu.

Özdemir, büyük kızının pencereden siyah giyinmiş birini gördüğünü de ifade etti.

Emniyet Müdürlüğüyle diyalog içinde olduklarını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

Özdemir, şüphelendiği hiçbir şey olmadığını belirterek "Çocuğumun gizli bir şeyi olsa zaten anlatırdı bana." ifadesini kullandı.

Kızıyla dün sabah görüştüklerini dile getiren Özdemir, "Sabah okula gitti. Akşam okuldan çıkıyor, bale öğretmeni kendisi, özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan çıkıyor, oradan takibe alıyor onu büyük ihtimalle." değerlendirmesini yaptı.

“ANNESİNİ ARAYIP ÇORBA İSTEMİŞ”

Balerin olan ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde 3’üncü sınıf öğrencisi Özdemir’in, akşam antrenmandan çıktıktan sonra annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi.

Akrabası Güler Şanlı, “Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor.

Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş.

Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş” dedi.

‘REDDEDİLEN’ KURYE GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri kameraları didik didik taramıştı. Kapalı iş yerlerine sabah ulaşıldı.

Polis, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine, M.D., gece yarısı gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayetle irtibatı bulunamayan kurye, serbest bırakıldı.

ABLA, KARDEŞİNİN KATİLİNİ GÖRMÜŞ

Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir'in kardeşinin katilini gördüğü ortaya çıktı. Abla Özdemir, polise, "Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum" dedi.

ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in cenazesi ilk olarak Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Özdemir'in cenazesi üniversitenin Cumhuriyet Yerleşkesi'ne götürüldü.

Üniversitenin Morfoloji binasında düzenlenen törende Baba Yılmaz, Anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'n güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

Bu sırada Anne Güfer Özdemir'in "Kızımın katillerini bulun" diyerek gözyaşı döktüğü görüldü.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Rektör Akdoğan, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), ailesine başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Akdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı öğrenince Tıp Fakültesi dekan yardımcısını arayarak gerekli müdahalelerin acil yapılması yönünde talimat verdiğini ve zaten tüm doktorların anında intikal ettiğini söyledi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlari Fakültesi müzik bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi.

Antrenmandan çıkıp evine giden Ceren, Zafer-I Milli Mahallesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafindan bıçaklandı. Karın ve göğüs bölgesine aldiği bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19:50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz" dedi.

KALBİNDEN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ

Akdoğan, şunları kaydetti:

"Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacaklar ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne inşallah çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti inşallah ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır." diyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim bir evladımız, kardeşimiz, bir çocuğumuz, üniversitemizin bir öğrencisi evladımızı ne yazık ki kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah bizleri böyle olaylarla karşılaştırmasın. Üniversitemiz öğrencilerinin her türlü can güvenliği, mal güvenliği, emniyetlerine, her konuda böyle inanın kendi çocuklarım gibi hassas davranıyorum ama ne yazık ki işte böyle Ordu gibi iyi insanların yaşadığı bir ilde böyle cani, bir tane hain, katil, vatan haini, insan haini, ne diyelim ki buna cani. Ne yazık ki evladımızın canına kıydı. Başımız sağ olsun, Ordumuzun üniversitemizin, ailenin başı sağolsun.